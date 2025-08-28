Cuatro de los heridos en el atropello múltiple de A Coruña siguen en el hospital un día después

Cuatro de las seis víctimas del atropello múltiple que se produjo poco después de las 12.00 horas de este miércoles en un paso de cebra Juana de Vega, en el centro de A Coruña, continúan hospitalizadas un día después.

De acuerdo con fuentes del CHUAC, en el mediodía de este jueves han recibido el alta dos de los heridos, una niña de cuatro años y un hombre adulto, pero otro hombre permanece en la UCI y tres mujeres están ingresadas en el servicio de traumatología.

El incidente se produjo en el cruce de Juana de Vega con la calle Compostela, y plaza de Mina, cerca de los Jardines de Méndez Núñez, y el autor, un vecino de A Coruña nacido en 1974, parece sufrir algún tipo de problema mental.

De acuerdo con la primera investigación, estaba aparcado cerca del cruce de peatones y aceleró cuando este se puso en verde para los viandantes, arrollando la multitud que lo estaba cruzando. Solo se detuvo después de atravesarla y, según testigos, habló como si sufriese un delirio, diciendo que el coche estaba teledirigido.

El hombre ha sido internado en una unidad psiquiátrica del Hospital Marítimo de Oza y, a la altura del mediodía de este jueves, todavía no ha pasado a disposición judicial, según confirman fuentes de la Policía Nacional.