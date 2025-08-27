Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan en helicóptero un home ferido no Ézaro

Sufriu unha lesión nunha perna nunha zona de difícil acceso

O helicóptero 'Pesca II' rescatou á persoa ferida no Ézaro.

José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

Un home tivo que ser rescatado este mediodía en helicóptero nunha zona de difícil acceso, na contorna do río Xallas, no Ézaro (Dumbría).

Un particular alertou ao 112 Galicia ás 11.45 horas, sinalando que unha home sufrira unha lesión nunha perna e que non era capaz de andar. Con esta información, os xestores do 112 avisaron ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos bombeiros do parque provincial de Cee e á Garda Civil.

Os medios que se desprazaron ata o punto confirmaron que se trataba dunha zona moi complicada para efectuar o rescate por terra. Desta maneira, informouse a Salvamento Marítimo, que mobilizou o helicóptero Pesca II, no que a vítima sería finalmente rescatada.

Ao parecer o ferido estaba practicando barranquismo na contorna da fervenza do Ézaro, xunto cun grupo de deportistas. Foi trasladado ao Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee.

