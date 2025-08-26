Muere una mujer en una playa de Cee mientras un hombre y un niño logran ponerse a salvo

Una mujer ha fallecido este martes tras ser rescatada inconsciente del mar en el municipio coruñés de Cee, concretamente en la playa de Lires.

Según ha informado el 112, junto a ella han sido rescatados también un hombre y un menor, ambos evacuados al Hospital Virxe da Xunqueira. Al parecer las tres personas entraron al mar juntas y fueron arrastradas por la corriente. Toda la costa gallega está en alerta amarilla por mar de fondo.

De acuerdo con Salvamento Marítimo, que participó en el rescate con el

{"anchor-link":true}

y con la Salvamar Altair, el hombre y el niño consiguieron salir del agua por sus propios medios, mientras que a la mujer se le practicaron maniobras de reanimación y fue trasladada por el 051 al hospital.

En el dispositivo tambien intervinieron Garda Costas de Galicia, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cee.