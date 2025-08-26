Muere una mujer en una playa de Cee mientras un hombre y un niño logran ponerse a salvo
Las primeras hipótesis apuntan a que la corriente arrastró a los tres
Una mujer ha fallecido este martes tras ser rescatada inconsciente del mar en el municipio coruñés de Cee, concretamente en la playa de Lires.
Según ha informado el 112, junto a ella han sido rescatados también un hombre y un menor, ambos evacuados al Hospital Virxe da Xunqueira. Al parecer las tres personas entraron al mar juntas y fueron arrastradas por la corriente. Toda la costa gallega está en alerta amarilla por mar de fondo.
De acuerdo con Salvamento Marítimo, que participó en el rescate con el
{"anchor-link":true}
y con la Salvamar Altair, el hombre y el niño consiguieron salir del agua por sus propios medios, mientras que a la mujer se le practicaron maniobras de reanimación y fue trasladada por el 051 al hospital.
En el dispositivo tambien intervinieron Garda Costas de Galicia, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cee.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una «auténtica parrillada argentina» que hay en Santiago: «Me sentí como en casa durante dos horas»
- Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Memorias de la movida viguesa
- Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión: más de 500 euros y solo 2 requisitos