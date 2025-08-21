Un joven llama a la Policía para denunciar el maltrato de un hijo a su padre anciano

Agentes de la Policía Local de Lugo han iniciado diligencias para esclarecer un posible caso de violencia familiar, por un supuesto maltrato de un hijo a su padre anciano.

Según han informado fuentes policiales, en la mañana del pasado lunes la Policía recibió una llamada de un joven que estaba acompañado por un anciano que decía que sufría malos tratos por parte de su hijo.

Una dotación se trasladó hasta el lugar donde se encontraban y, una vez allí, el hombre reafirmó ante los agentes que uno de sus hijos, con quien convive, le maltrata. Por ello, y ante la declaración del anciano, que manifestó su intención de formalizar denuncia, lo trasladaron a dependencias policiales para iniciar las correspondientes diligencias.