Muere un motorista tras chocar con un coche en Valdoviño

Un hombre de 49 años, residente en Cedeira, ha perdido la vida a mediodía de este lunes al colisionar la moto que conducía contra un vehículo en el municipio de Valdoviño.

El accidente, registrado en el kilómetro 9 de la AC-566, en la parroquia de Lago, movilizó a varios equipos de emergencia. El Centro de Atención de Urgencias 112 Galicia fue alertado del siniestro por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a las 13:50 horas.

Inmediatamente, se desplazaron al lugar los Bomberos do Eume y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mugardos. Una vez allí, los miembros del GES procedieron a la liberación del cuerpo del motorista, que había quedado atrapado. Los servicios sanitarios presentes en el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

