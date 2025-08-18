Muere un motorista tras chocar con un coche en Valdoviño
El cuerpo de la víctima tuvo que ser liberado por los servicios de emergencias
Un hombre de 49 años, residente en Cedeira, ha perdido la vida a mediodía de este lunes al colisionar la moto que conducía contra un vehículo en el municipio de Valdoviño.
El accidente, registrado en el kilómetro 9 de la AC-566, en la parroquia de Lago, movilizó a varios equipos de emergencia. El Centro de Atención de Urgencias 112 Galicia fue alertado del siniestro por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a las 13:50 horas.
Inmediatamente, se desplazaron al lugar los Bomberos do Eume y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mugardos. Una vez allí, los miembros del GES procedieron a la liberación del cuerpo del motorista, que había quedado atrapado. Los servicios sanitarios presentes en el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.
