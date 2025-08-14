El detenido por el homicidio de Mesía es el hombre que dio la voz de alarma

Este jueves ha pasado a disposición judicial en Ordes el hombre detenido ayer por la muerte de un vecino de esa misma localidad en una vivienda situada en la parroquia de Visantoña, en el concello coruñés de Mesía, el pasado domingo.

Según ha podido confirmar El Correo Gallego, a través de fuentes cercanas a la investigación, el varón arrestado ayer sería el hombre, de 35 años, que reside habitualmente en la vivienda en la que fue hallada la víctima, amigo del mismo, y que dio la voz de alarma tras la muerte de Ó. P. G. a causa de un disparo. La jueza titular de la plaza nº2 del Tribunal de Instancia de Ordes ordenó su ingreso en prisión como presunto autor del homicidio y por un delito de tenencia ilícita de armas.

El suceso ocurrió el pasado domingo, al filo de las cinco de la tarde, en una vivienda unifamiliar de Visantoña. Tras recibir el aviso del 112 Galicia, un helicóptero medicalizado se trasladó al lugar de los hechos, aunque el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.

Hasta el inmueble se desplazaron también efectivos del equipo de criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil que realizaron una primera inspección ocular del lugar de los hechos. Esas primeras pesquisas permitieron localizar dos armas de fuego cortas: una pistola en las cercanías del cuerpo del fallecido y un revólver que el ahora detenido había intentado ocultar en un sendero cercano a la casa. Ambas armas fueron enviadas al Departamento de Balística del Laboratorio de Criminalística de la Zona de la Guardia Civil de Galicia para su análisis.

Incautación de armas vinculadas al fallecido

De manera paralela a la investigación del homicidio, la sección de Información de la Guardia Civil llevó ayer a cabo una operación policial donde se realizaron cinco registros domiciliarios en el marco de una investigación sobre tráfico de armas en la que aparecía relacionado el varón fallecido, lo que precipitó la misma.

Como resultado de estos registros, en los que participaron efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Tedax, se incautó un importante arsenal de armas y municiones, incluyendo:

Dos escopetas de avancarga.

Una pistola de aire comprimido.

Un revólver despiezado.

Un rifle calibre 22.

Dos pistolas de avancarga.

Una pistola detonadora.

Tres cañones de arma larga.

Unos 196 cartuchos de munición de diversos calibres.

La investigación sobre la procedencia y el uso de estas armas continúa abierta.