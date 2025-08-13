Detenido un hombre por la muerte de otro por un disparo en Mesía
La investigación está a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago
EFE
Un hombre ha sido detenido este miércoles por la muerte violenta, por un disparo de arma de fuego, de otro varón en Mesía (A Coruña). La Guardia Civil ha informado este miércoles de la detención y ha añadido que se espera que "a lo largo del día de mañana pase a disposición judicial".
Fuentes próximas a la investigación han indicado a la agencia EFE que la persona detenida estaba presente en el lugar de los hechos.
La alerta llegó al 112 a las 17:10 horas de este domingo, por lo que se trasladó al punto un helicóptero medicalizado, pero ya no pudo hacer nada por la vida de la víctima.
La investigación está a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago.
