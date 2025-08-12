Controles Guardia Civil
Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
Arrojaron unas tasas que duplicaban y triplicaban el límite legal para conductores profesionales
David Suárez
Dos taxistas que este fin de semana se sometieron a los controles preventivos de alcoholemia realizados por la Guardia Civil de Santiago, han acabado denunciados por conducir borrachos después de arrojar una tasas de alcohol en sangre que duplicaban y triplicaban el límite legal para conductores profesionales.
Tal y como informan desde el instituto armado, ambos conductores realizaron el test cuando se encontraban en servicio y con pasajeros, superando de largo los 0,15 mg/litro permitidos.
Cabe destacar que en uno de los casos, los agentes de la benemérita contaron con la colaboración ciudadana después de ser alertados por un particular de que el conductor de un taxi podría ir circulando bajo los efectos del alcohol, lo que permitió a la Guardia Civil interceptar al vehículo.
Tras ser sancionados, los dos taxis fueron inmovilizados y sus pasajeros tuvieron que ser reubicados para poder continuar su trayecto, mientras que las denuncias cursadas a los conductores, consideradas muy graves, les conllevará el pago de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir para cada uno de los profesionales.
