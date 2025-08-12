Detenido por una agresión sexual a una joven extranjera que hacía el Camino de Santiago

Un hombre de 54 años ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a una joven de 19 años que hacía el Camino de Santiago. Pasará este lunes a disposición judicial, como ha adelantado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

En este sentido, Quintana ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Policía Nacional haya sido capaz de esclarecer este suceso de una manera «muy rápida», ya que, en cuanto se tuvo conocimiento, se iniciaron las indagaciones precisas que llevaron a la detención en Mérida del presunto autor poco después.

Cabe destacar que la víctima es una peregrina extranjera que hacía el Camino de Santiago y, en este sentido, ha recordado el delegado del Gobierno que días atrás se presentó la campaña «No caminas sola» para reforzar la seguridad de las peregrinas.

Así, ha expuesto que Extremadura es paso de distintas rutas y ha añadido que el 53 por ciento de las personas que hacen el Camino de Santiago son mujeres y cada día son más las que lo hacen solas.

«Era una persona extranjera, que probablemente no lo conocía, pero lo que tenemos es en todas las farmacias, las gasolineras, los carteles explicativos, todos los hoteles, los albergues. Es decir, lo que queremos es dar información para que, cada vez que vaya a ocurrir un caso de estos, pueda denunciarse y podamos inmediatamente atender», ha señalado.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras presidir en Almendralejo (Badajoz) la Junta Local de Seguridad.