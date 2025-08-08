Muere una joven en Xermade tras chocar con su coche contra un camión
Se trata de la cuarta víctima mortal en las carreteras del municipio lucense en lo que va de año
EFE
Una joven perdió la vida este viernes, tras una colisión entre un camión y el turismo que conducía en el municipio lucense de Xermade.
Según información del 112 Galicia, el accidente se produjo pasadas las 11:00 horas en la LU-540, a su paso por la parroquia de Roupar, en Xermade.
Se trata del cuarto accidente mortal registrado en las carreteras del municipio xermadés en lo que va de año, tres de los sucesos en la misma vía.
En este caso, fue un particular quien llamó a la central de emergencias para avisar del accidente, señalando que se trataba de una colisión entre un turismo y un camión con posibles atrapados.
Desde Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago aunque el servicio fue anulado al poco tiempo, ya que de forma casi inmediata se confirmó el fallecimiento de la ocupante del turismo.
Los Bomberos de Vilalba procedieron a la liberación de la víctima, que estaba atrapada en el interior del turismo, y no hubo más personas heridas ni afectadas en este accidente, al que también acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Xermade.
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones
- El deterioro veranea en O Grove
- Vigo pierde el tren directo a Oporto por la antigüedad del material usado