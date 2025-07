Pasan a disposición judicial cuatro de los seis detenidos en Ribeira por su presunta implicación en la pelea multitudinaria

Este pasado miércoles otras seis personas fueron detenidas en el barrio ribeirense de A Conlleira por su presunta implicación en la multitudinaria pelea que tuvo lugar el martes 1 de julio entre dos familias en el centro recreativo de Artes, en la que falleció una persona y diez resultaron heridas.

Todos los detenidos pertenecen a la familia de Los Borjas, familia a la que pertenece la novia cuya pedida de mano se celebraba en el mencionado centro recreativo. De los seis, dos quedaron en libertad este pasado miércoles, mientras que los cuatro restantes han pasado este viernes a disposición judicial a las 9.00 horas.

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO no hubo ningún dispositivo de seguridad especial, pactándose con las familias que no hubiera ningún incidente y, efectivamente, no se personó ningún miembro de las familias implicadas ni se produjo ningún conflicto. En las inmediaciones de los juzgados se encontraban a lo largo de la mañana una docena de familiares de los cuatro detenidos que pasaron este viernes a disposición judicial.

Los detenidos pasaron a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción nº2 de Ribeira en un discreto dispositivo con apenas una media docena de agentes.

Miembros de Los Borjas pasan a disposición judicial en Ribeira / Suso Souto

Se trata de David Haag García, Samuel, Cristian y Enrique. Todos ellos están acusados de riña tumultuaria y lesiones pero, a mayores, a David se le imputa un presunto delito de tentativa de homicidio en relación con el machetazo que le asestó a David Bentos Montoya (hermano del novio), uno de lesiones graves, por el atropello del fallecido, y otro por conducción temeraria. Por otro lado, los dos implicados que quedaron en libertad eestán investigados por riña tumultuaria.

Los detenidos comparecieron ante el juez acompañados por sus dos abogados: Gustavo Peña, que representa a los tres acusados de riña tumultuaria, y Diego Reboredo, representante de David Haag García.

Gustavo Peña (izquierda) y Diego Reboredo, abogados de los cuatro detenidos / Suso Souto

Cabe recordar que el pasado viernes declararon los detenidos de la otra familia implicada en la pelea multitudinaria, la familia de Los Bentos, quedando cinco de ellos en libertad. Acusados de riña tumultuaria y con la prohibición de no entrar en Ribeira, solo entró en prisión Gaspar Bentos Montoya, hermano del fallecido, acusado presuntamente de homicidio con dolo eventual, de lesiones con instrumento peligroso y de atentado contra la autoridad.

En estos momentos, se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y se le atribuye el atropello mortal, utilizando un Opel Zafira en una maniobra de marcha atrás.

Familiares de los detenidos a la salida del juzgado junto a los abogados del caso / Suso Souto

Todos los implicados en la reyerta están plenamente identificados gracias a las múltiples grabaciones que hay de los móviles de los vecinos e, incluso, de algunos de los implicados; así como por las cámaras pectorales que llevaban los agentes de la Policía Nacional y las propias de vigilancia del centro recreativo en el que tuvieron lugar los hechos.

Si bien no se esperan más detenciones, la investigación continúa abierta.

(EN AMPLIACIÓN)