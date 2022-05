El alcalde de Castroverde (Lugo), José María Arias, ha informado este martes que está "abierta" una investigación sobre una red de explotación laboral asentada en este municipio para atender a personas mayores y enfermos con alguna discapacidad.

Según ha informado el regidor, la investigación, según ha adelantado el diario 'El Progreso', la lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, cuyo titular ya ha interrogado a alguna de las víctimas de dicha red que ha sido descubierta por la Guardia Civil.

60 mujeres

Así, unas 60 mujeres de origen sudamericano, sin papeles, supuestamente habrían sido utilizadas por una agencia asentada en Castroverde para dar atención a personas mayores y enfermos con alguna discapacidad, con 12 y 14 horas diarias de trabajo por entre 600 y mil euros, de lunes a domingo, y cobraban en mano.

La dueña de la agencia, de 48 años de edad, y su hija, de 27, supuestamente habían hecho creer a estas mujeres que para realizar su trabajo estaba todo en regla.

Atención en el hogar

El alcalde de Castroverde ha señalado que se trata de "una empresa que llevaba el servicio de Atención en el Hogar" en este municipio de la montaña de Lugo. "En lo que le compete al Ayuntamiento no hay nada, estaba todo en regla. Otras cosas son cosas en las que no me puedo meter como puedan ser empresas paralelas", ha abundado.

Las dos personas investigadas no son de Castroverde, sino residentes y vecinas del municipio de Baleira (Lugo), según ha aclarado el alcalde José María Arias.