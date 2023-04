Nada se sabe de Óscar desde el pasado 29 de marzo. A este vecino de Teo (A Coruña), de 62 años, se le perdió la pista poco antes de las 13 horas cuando salió a pie de su casa, ubicada en la urbanización Os Verxeles. En el domicilio se dejó el móvil cargando, sus gafas y las llaves de la vivienda y del coche.

Las batidas realizadas por la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil y residentes en la zona no arrojaron ningún resultado. En ellas participaron perros y hasta drones, pero no hallaron ninguna pista sobre su paradero.

DESAPARECIDO.

Compartimos a imaxe dun veciño de Cepeda, na parroquia de Oza, que falta da súa casa dende onte.

Chámase Óscar García e ten 62 anos de idade.

Na busca xa están traballando as forzas de seguiridade e emerxencias.

Se tes algunha información chama ao 112 ou ao 062

Su mujer cree que podría estar retenido

La mujer de Óscar sugiere que podría estar retenido y pide su liberación en unos vídeos divulgados en redes sociales. Nuria pide al supuesto captor que libere a su marido y que piense en "las consecuencias que puede tener (su acto). Si hace lo correcto -afirma en el vídeo- sería maravilloso para todos, para ambas familias y para Óscar", expone. "La vida tiene muchas opciones y muchas alternativas y el actuar correctamente es una de ellas", prosigue.

"Lo mejor es seguir dando curso a la vida que le pertenece a cada uno", dice Nuria en el vídeo, en el que agradece la ayuda de todas las personas que están participando en las batidas para encontrar a Óscar: "Hasta la noche estaremos trabajando, hasta el último rayo de luz".

Numerosas personas se han organizado para buscar a este vecino -tratan de dar con su paradero desde la zona de Teo, Cepeda y Santa Eulalia de Oza hasta Santiago de Compostela-.

El desaparecido trabaja en el compostelano Instituto Europeo Campus Stellae, y su hija fue de las primeras personas en dar la voz de alarma. La denuncia fue presentada en el cuartel de la Guardia Civil de O Milladoiro, en el municipio de Ames.

Que Óscar no diera señales de vida a lo largo del miércoles inquietó desde el principio a su entorno. Sensación que se agravó cuando se supo que no acudió a una comida que tenía programada el jueves en Santiago de Compostela.

Su esposa, después de tres noches sin noticias, grabó un vídeo pidiendo la colaboración ciudadana. "Si todavía está vivo, no le va a quedar mucho más tiempo si no le ayudamos todos", destacaba Nuria en el primer vídeo que difundió tras la desaparición de su pareja. A él se suma esta nueva grabación en la que sugiere que podría estar retenido.

Sin embargo, las Fuerzas de Seguridad no dan, en principio, demasiado peso a la hipótesis de que el desaparecido haya sido secuestrado o trasladado en contra de su voluntad a otro lugar. Así lo subrayan desde la Policía Local, donde explican que "no barajamos la hipótesis de un secuestro porque no da el perfil". A su vez, en la Guardia Civil de A Coruña también aportan que "no descartamos ninguna posibilidad, pero la verdad es que no tenemos ningún indicio de los comentarios vertidos por la familia en las últimas horas; es decir, no hay indicios de que haya sido secuestrado o retenido".

Ante cualquier pista, las Fuerzas de Seguridad instan a llamar al 062.