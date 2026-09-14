Muere un joven de 19 años apuñalado en Palma
La agresión se produjo en la calle Indalecio Prieto
EFE
El joven de 19 años que había sido hospitalizado en estado crítico tras ser herido con un arma blanca la pasada noche en la calle Indalecio Prieto, en el barrio palmesano de Son Gotleu, ha fallecido en el hospital Son Espases.
El suceso ha ocurrido sobre las 23.00 horas de la pasada noche y cuando los servicios de emergencias han llegado hasta el herido han encontrado al joven en parada cardiorrespiratoria, con una puñalada en el abdomen, ha informado el 061.
Tras aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada han logrado que el paciente recuperara el pulso y lo han trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Son Espases donde ha sido intervenido de urgencia, pero ha fallecido, ha informdo el IB-Salut.
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