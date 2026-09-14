Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inspección fiscal GaliciaComplejo deportivo SamilRiqueza GaliciaLucha contra los incendiosCrimen PonteareasAnálisis Celta-MálagaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Investigación

Diego Meneses, viudo de Francisca Cadenas, tras concluir la reconstrucción: "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar"

Reconoce que la familia está "peor que nunca"

Vídeo | Diego Meneses, viudo de Francisca Cadenas, tras concluir la reconstrucción: &quot;Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar&quot;

Vídeo | Diego Meneses, viudo de Francisca Cadenas, tras concluir la reconstrucción: "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar" / David Guilherme

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Belén Castaño Chaparro

El viudo de Francisca Cadenas, Diego Meneses, ha reconocido que este lunes está siendo un día muy duro para la familia. "Estamos peor que nunca todos", ha asegurado a la prensa, más de seis horas después de que se iniciara la reconstrucción de los hechos.

Asegura que no le va a sorprender nada de lo que haya dicho Manuel González, conocido como Lolo, el único de los dos hermanos investigados por el asesinato de su mujer que ha querido colaborar.

"¿Lolo va a decir la verdad ahora, después de 9 años?", ha preguntado con ironía. "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar", ha afirmado Diego Meneses.

El viudo de Francisca Cadenas ha asegurado que a él no le ha salido ni gritarle cuando se lo ha topado de frente durante la reconstrucción. Ya lo han hecho por él sus vecinos. "Todo lo que han gritado es poco, le tenían que gritar más, no solo a Lolo, a todos ellos", ha dicho.

Diego Meneses es el único miembro de la familia que ha hecho declaraciones hasta ahora. Ni los abogados de la defensa, José Duarte y Aurelia Martín, ni la de la acusación particular, Verónica Guerrero, han atendido, de momento, a los medios.

En la calle ya no quedan agentes de la Guardia Civil ni vecinos. Las vallas se han retirado y se ha reabierto al tráfico.

Noticias relacionadas y más

Oficialmente, no se ha confirmado si las diligencias se dan por concluidas, pero parece que sí.

Fuente: La Crónica de Badajoz

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crimen en Ponteareas: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria
  2. Una joven denuncia una agresión sexual en Vigo por parte de cinco hombres
  3. Nudistas en la playa de Barra increpan con aplausos a quienes utilizan el bañador
  4. Investigan la muerte de un hombre de 47 años tras precipitarse de un quinto piso en Baiona
  5. Eduardo Vieira Montenegro, el niño de la Ribeira nº 33
  6. «El Vigo Vertical será muy importante en 2027, haremos unas rampas desde el estadio de Balaídos a la rotonda del barco en Coia»
  7. La Xunta exige a Bueu la devolución de los 700.000 euros del pabellón de Beluso y el Concello está dispuesto a llegar a los tribunales
  8. El tripulante detenido por la narcolancha de Portugal estaba escondido en las dunas de la playa

Inmuebles por 2,3 millones para retomar las subastas judiciales en Vigo

Inmuebles por 2,3 millones para retomar las subastas judiciales en Vigo

El calor de la marmota: las altas temperaturas se mantienen hasta final de mes en Vigo

El calor de la marmota: las altas temperaturas se mantienen hasta final de mes en Vigo

O Grove intensifica la lucha contra la hierba de la Pampa

O Grove intensifica la lucha contra la hierba de la Pampa

El sindicato CSIF recurre la decisión del alcalde de Ribadumia de derogar las bolsas de trabajo

El sindicato CSIF recurre la decisión del alcalde de Ribadumia de derogar las bolsas de trabajo

La Xunta estima que el Estado podría controlar 6,53 kilómetros cuadrados adicionales de costa con su propuesta de revisar los deslindes del litoral

La Xunta estima que el Estado podría controlar 6,53 kilómetros cuadrados adicionales de costa con su propuesta de revisar los deslindes del litoral

Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa

Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa

El Revenidas cifra en 20.000 las personas que se dieron cita en Vilaxoán

El Revenidas cifra en 20.000 las personas que se dieron cita en Vilaxoán

Los socorristas de Sanxenxo cerraron el verano con más de 12.000 actuaciones en las playas

Los socorristas de Sanxenxo cerraron el verano con más de 12.000 actuaciones en las playas
Tracking Pixel Contents