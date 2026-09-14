Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inspección fiscal GaliciaComplejo deportivo SamilRiqueza GaliciaLucha contra los incendiosCrimen PonteareasAnálisis Celta-MálagaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Investigación

Detenida una mujer tras la muerte por arma de fuego de un hombre en Málaga

Se desconoce aún la implicación de la arrestada con el suceso, ocurrido en la localidad de Pizarra

La GuardiaCivil investiga la muerte de un hombre por arma de fuego en Zalea

La GuardiaCivil investiga la muerte de un hombre por arma de fuego en Zalea / Jesús Navarro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Rubio

La Guardia Civil investiga la muerte de un varón en la población de Zalea, en el municipio malagueño de Pizarra, y han detenido a una mujer como sospechosa del suceso.

Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, a las 13.55 horas de este lunes recibieron el aviso de que se había producido una agresión con arma de fuego y había un hombre herido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, servicios sanitarios y un helicóptero.

Finalmente, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del hombre.

Noticias relacionadas

Por el momento no han trascendido más datos de la víctima ni de las circunstancias del suceso. La Guardia Civil ha detenido a una mujer, de la que se desconoce aún su implicación en los hechos y su relación con la víctima.

Fuente: La Opinión de Málaga

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crimen en Ponteareas: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria
  2. Una joven denuncia una agresión sexual en Vigo por parte de cinco hombres
  3. Nudistas en la playa de Barra increpan con aplausos a quienes utilizan el bañador
  4. Investigan la muerte de un hombre de 47 años tras precipitarse de un quinto piso en Baiona
  5. Eduardo Vieira Montenegro, el niño de la Ribeira nº 33
  6. «El Vigo Vertical será muy importante en 2027, haremos unas rampas desde el estadio de Balaídos a la rotonda del barco en Coia»
  7. La Xunta exige a Bueu la devolución de los 700.000 euros del pabellón de Beluso y el Concello está dispuesto a llegar a los tribunales
  8. El tripulante detenido por la narcolancha de Portugal estaba escondido en las dunas de la playa

El PP insiste en las denuncias por el deplorable estado de los miradores de Siradella

El PP insiste en las denuncias por el deplorable estado de los miradores de Siradella

Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

Herencias difíciles de vender: la Xunta rebaja un 34% los bienes que subasta y deja medio millón sin comprador

Herencias difíciles de vender: la Xunta rebaja un 34% los bienes que subasta y deja medio millón sin comprador

Hasta 45.000 euros por ensuciar las calles vilanovesas

Hasta 45.000 euros por ensuciar las calles vilanovesas

La hermana de Xosé Baena pide un reconocimiento de Vigo para este fusilado del franquismo

La hermana de Xosé Baena pide un reconocimiento de Vigo para este fusilado del franquismo

Los vecinos claman contra los vertidos y la maleza del río de O Con

Los vecinos claman contra los vertidos y la maleza del río de O Con

Protestas en el IES de Teis por la eliminación de horas para el mantenimiento del equipo informático

Protestas en el IES de Teis por la eliminación de horas para el mantenimiento del equipo informático

¿Necesitas cambiar de colchón? Estos son los mejores modelos en los que invertir este 2026

¿Necesitas cambiar de colchón? Estos son los mejores modelos en los que invertir este 2026
Tracking Pixel Contents