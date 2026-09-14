¡Asesinos, asesinos!: los hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas llegan a Hornachos

Entre gritos de "¡asesinos, asesinos!" acaban de llegar a la calle Nueva de Hornachos Julián y Manuel González, los dos hermanos investigados por el asesinato de su vecina Francisca Cadenas hace 9 años. Cuando los hermanos han pasado en el furgón de la Guardia Civil que los ha trasladado desde la cárcel, los vecinos no han podido contenerse y han aporreado el vehículo.

En la calle Nueva se han vivido momentos de gran tensión, no solo durante la llegada de los investigados, también cuando se han personado los abogados de la defensa, a quienes los vecinos han gritado "fuera, fuera", han insultado. "Decidles que digan la verdad", les han reclamado.

Galería | Los hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas llegan a Hornachos /

Hoy está prevista la reconstrucción de los hechos en la vivienda, en cuyo interior se encontraron los restos óseos de la víctima el pasado 11 de marzo. Esta diligencia se va a llevar a cabo ante gran expectación mediática y de los vecinos de Hornachos, entre quienes se mantiene el dolor y la indignación por el terrible crimen.

Antes de las ocho de la mañana ya había vecinos en la calle Nueva para mostrar su apoyo a la familia. Han colocado una pancarta de lado a lado en la que se puede leer: "Nueve años de dolor e incertidumbre, hoy, la calle Nueva exige la verdad y justicia para este crimen tan atroz". En las fachadas de todas las casas hay crespones negros.

Cuando han llegado los hijos y la abogada de la familia, Verónica Guerrero, han sido recibidos con aplausos para transmitirles fuerza y ánimo para esta jornada que será complicada para los familiares de Francisca Cadenas. También se han escuchado vivas a la UCO.

Los hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas llegan a Hornachos / David Guilherme

A la calle Nueva también han ido llegando testigos que han sido citados para la reconstrucción de los hechos, entre ellos los guardias civiles que acudieron la misma noche de la desaparición a la casa de los dos investigados.

El juez de Villafranca de los Barros, al frente de la instrucción, ha citado a las partes a las 9.30 horas. La gran incógnita sigue siendo si los investigados, que han sido trasladados desde la prisión Sevilla II de Morón de la Frontera, participarán en la reconstrucción de los hechos. Están obligados a estar presentes porque se trata de una comparecencia judicial, pero su intervención es voluntaria.

Su defensa, que ejercen José Duarte y Aurelia Martín, les ha aconsejado que colaboren, pero la decisión es suya.

Julián confesó los hechos, dijo que acabó con la vida de Francisca porque lo sorprendió consumiendo cocaína, y exculpa a su hermano Manuel, conocido en su pueblo como Lolo. Esta es la versión que, seis meses después, mantienen.

Sin embargo, la fiscalía y la acusación particular no comparten esta tesis. Ambos están investigados por los delitos de asesinato y detención ilegal.

Los investigadores de la UCO, que se puso al frente del caso en 2024, después de años de insistencia de los familiares de Francisca Cadenas, creen que el autor confeso tenía una obsesión sexual con la víctima. Es la conclusión a la que llegaron tras horas de escuchas, seguimiento y las pruebas obtenidas en el registro de la casa de los hermanos, a solo unos metros de la de la familia Meneses Cadenas.

Francisca, a la que todos llamaban Francis, tenía 59 años, estaba casada y era madre de tres hijos. La investigación sobre su desaparición, que en un primer momento se pensó que podría haber sido voluntaria, aunque su familia negó esta posibilidad desde el minuto cero, se centró inicialmente en personas de su entorno más próximo y en un vecino, que fue el último que se cruzó con ella la noche que se le perdió la pista.

Uno de sus hijos fue a casa de los hermanos esa misma noche a preguntar por su madre, le abrió la puerta Julián, estaba agitado y le dijo que no la había visto ni estaba allí. La Guardia Civil entró en la vivienda y también en otras del vecindario, pero no vieron nada que pudiera implicar a los investigados en ese momento. Su hijo siguió sospechando de ellos.

Cuando la UCO se puso al frente de la investigación, en noviembre de 2024, el cerco sobre los hermanos se fue estrechando. Fueron interrogados como investigados por los agentes en el cuartel de Zafra. Al principio negaron su implicación, pero Julián terminó confesando y exculpando a Manuel. La defensa de este último ha solicitado su puesta en libertad alegando que no existe "ningún indicio incriminatorio" contra él, pero la petición, a la que se oponen las acusaciones pública y particular, ha sido denegada por el juez.

De momento, se desconoce cuánto puede prolongarse la reconstrucción de los hechos. Además del crimen propiamente dicho, también está previsto llevar a cabo otras recreaciones del día de los hechos con varios testigos.

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Asimismo, los agentes de la UCO van a realizar otras diligencias, entre ellas, como ya avanzó este diario la búsqueda de un pozo en el interior de la casa de los investigados.

Fuente: La Crónica de Badajoz