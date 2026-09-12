Andalucía
Una reyerta acaba en un atropello mortal durante una feria en Sevilla
La Guardia Civil investiga una reyerta ocurrida de madrugada durante la Feria de Septiembre de Las Cabezas de San Juan que terminó con un fallecido
Redacción
La Guardia Civil ha detenido este sábado a un hombre como presunto autor de un homicidio doloso tras un atropello mortal ocurrido durante la celebración de la Feria de Septiembre de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 6.00 horas de la madrugada y, según los primeros indicios de la investigación, se originaron tras una discusión entre tres personas que posteriormente derivó en una reyerta.
Durante el enfrentamiento, una de las personas implicadas habría accedido a un vehículo e intentado atropellar a las otras dos. Una de ellas logró esquivar el coche, mientras que la otra fue alcanzada por el vehículo y falleció en el acto como consecuencia del impacto.
El conductor del turismo, considerado presunto autor de los hechos, fue detenido por la Guardia Civil, que le atribuye un delito de homicidio doloso.
La investigación está siendo desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lebrija, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del suceso ocurrido durante la feria del municipio sevillano.
Fuente: El Correo de Andalucía
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