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Pierde la vida un trabajador en Negreira tras sufrir una caída en una obra

El trabajador murió esta mañana tras precipitarse desde una construcción en A Restreva, según ha confirmado el servicio de emergencias 112

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 08.55 horas, aunque no pudieron salvar la vida del varón tras el fuerte impacto sufrido

Fuerzas del orden en el entorno donde se produjo la caída del trabajador en A Restreva, Negreira

Fuerzas del orden en el entorno donde se produjo la caída del trabajador en A Restreva, Negreira / Concello de Negreira

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Negreira

Un trabajador perdía la vida esta mañana en Negreira tras precipitarse desde una obra en contrucción en la zona de A Restreva, junto al supermercado Gadis. Según explican desde el 112, recibieron aviso sobre las 08.55 horas, y aunque la persona estaba accesible, no se pudo hacer nada por salvarle y Urxencias Sanitarias de Galicia-061 únicamente pudo confirmar el óbito.

Fuerzas del orden

Al lugar se desplazaron las fuerzas del orden para esclarecer el suceso, incluyendo a la Guardia Civil y Policía Local, en un entorno donde se está reactivando la construcción, y se especula con la posibilidad de que la víctima fuera de origen extranjero. Todo apunta a un despiste como causa de este posible accidente laboral.

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Los vecinos del entorno, que da al paseo fluvial de Negreira y a la avenida de Santiago, mostraron su sorpresa por el suceso, que recuerda otros dos ocurridos hace años, también con caídas de trabajadores de la construcción, en las torres de Campos y el entorno de O Corpachón.

Fuente: El Correo Gallego

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