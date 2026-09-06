Muere una mujer de 72 años en la playa de San Xurxo, en Ferrol

Una mujer de 72 años ha perdido la vida este domingo en la playa de San Xurxo, en Ferrol. Los equipos de emergencias se encargaron de rescatarla al ver su cuerpo flotando en el mar, aunque finalmente solo se pudo confirmar su fallecimiento.

El 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso minutos antes de las 18.00 horas a través de los propios socorristas del arenal, que indicaron que había una persona flotando en el agua, a unos 50 metros de la playa.

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La central de emergencias solicitó la intervención del 061, que envió una ambulancia y personal del PAC ferrolano, la Policía Nacional y Local, la Guardia Civil y Protección Civil. Después de que la persona fuese rescatada del agua, se certificó que había fallecido.