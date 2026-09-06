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Muere un motorista en Outes (A Coruña) en una salida de vía

112 Galicia recibió el aviso por un accidente en la DP-5604 en torno a las 18.15 horas

Centro de atención de Emerxencias 112 Galicia.

Centro de atención de Emerxencias 112 Galicia. / XOAN ALVAREZ

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Europa Press

Un motorista de unos 55 años ha perdido la vida este domingo en un accidente de tráfico en la DP-5604, a su paso por Outes (A Coruña). El conductor sufrió una salida de vía, en la que no hubo más vehículos implicados, y chocó contra una cuneta de hormigón.

El 112 Galicia recibió el aviso de lo sucedido en torno a las 18.15 horas. El siniestro se produjo en el kilómetro 8 de esta vía. La central avisó al 061, que movilizó el helicóptero con base en Santiago, aunque finalmente no fue necesario su uso. También acudieron el GES de Noia y la Guardia Civil.

Según los servicios de emergencias desplazados, una vez allí, comprobaron que el motorista se encontraba fuera de la calzada y que no estaba consciente. Pese a que se le intentó reanimar, el personal sanitario únicamente pudo certificar su muerte.

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Por el momento, se desconocen las causas que motivaron la salida de vía. Actualmente, se está a la espera del alzamiento del cuerpo por parte de la autoridad judicial.

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