Muere un motorista en Outes (A Coruña) en una salida de vía
112 Galicia recibió el aviso por un accidente en la DP-5604 en torno a las 18.15 horas
Europa Press
Un motorista de unos 55 años ha perdido la vida este domingo en un accidente de tráfico en la DP-5604, a su paso por Outes (A Coruña). El conductor sufrió una salida de vía, en la que no hubo más vehículos implicados, y chocó contra una cuneta de hormigón.
El 112 Galicia recibió el aviso de lo sucedido en torno a las 18.15 horas. El siniestro se produjo en el kilómetro 8 de esta vía. La central avisó al 061, que movilizó el helicóptero con base en Santiago, aunque finalmente no fue necesario su uso. También acudieron el GES de Noia y la Guardia Civil.
Según los servicios de emergencias desplazados, una vez allí, comprobaron que el motorista se encontraba fuera de la calzada y que no estaba consciente. Pese a que se le intentó reanimar, el personal sanitario únicamente pudo certificar su muerte.
Por el momento, se desconocen las causas que motivaron la salida de vía. Actualmente, se está a la espera del alzamiento del cuerpo por parte de la autoridad judicial.
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