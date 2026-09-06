Muere un motorista en Outes (A Coruña) en una salida de vía

Un motorista de unos 55 años ha perdido la vida este domingo en un accidente de tráfico en la DP-5604, a su paso por Outes (A Coruña). El conductor sufrió una salida de vía, en la que no hubo más vehículos implicados, y chocó contra una cuneta de hormigón.

El 112 Galicia recibió el aviso de lo sucedido en torno a las 18.15 horas. El siniestro se produjo en el kilómetro 8 de esta vía. La central avisó al 061, que movilizó el helicóptero con base en Santiago, aunque finalmente no fue necesario su uso. También acudieron el GES de Noia y la Guardia Civil.

Según los servicios de emergencias desplazados, una vez allí, comprobaron que el motorista se encontraba fuera de la calzada y que no estaba consciente. Pese a que se le intentó reanimar, el personal sanitario únicamente pudo certificar su muerte.

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Por el momento, se desconocen las causas que motivaron la salida de vía. Actualmente, se está a la espera del alzamiento del cuerpo por parte de la autoridad judicial.