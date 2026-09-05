Torrelavega
Detenido en Cantabria un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo
Se baraja el móvil económico de cobrar la pensión del fallecido, aunque también se apunta a una posible enfermedad mental
EFE
La Policía ha detenido a un matrimonio que tenía el cadáver del padre de ella en su casa desde hacía, aparentemente, bastante tiempo, una circunstancia sobre la que se baraja el móvil económico de cobrar la pensión del fallecido, aunque también se apunta a una posible enfermedad mental.
El concejal de Seguridad Ciudadana de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha confirmado a EFE que la actuación de la Policía Local se produjo en la tarde de ayer, viernes, después de que una trabajadora del centro de salud Dobra alertase de que el hombre llevaba tiempo sin acudir a sus revisiones.
Los agentes locales se personaron en la vivienda de la hija, donde encontraron en una habitación el cadáver del hombre, de 88 años.
Pérez Noriega ha explicado que cuando los policías locales llegaron a la vivienda "casi no se podía abrir la puerta" por las "condiciones deplorables" en las que vivía el matrimonio, de edades entre 50 y 60 años.
El concejal ha señalado que no se descarta que tuvieran el cadáver del padre de la mujer en casa para cobrar la pensión de este hombre, pero tampoco que sufran un posible "síndrome de Diogenes". "No es tanto el móvil económico, como las condiciones en las que viven", ha ahondado.
El matrimonio ha sido puesto en libertad en la mañana de este sábado con la obligación de presentarse el lunes en el juzgado, que se encarga ahora, junto a la Policía Nacional, de investigar lo ocurrido.
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