Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaGalicia suma 500 grandes fortunasEl precio de un preparador de profesConstrucción de pisos en la playa de Santa MartaReal Sociedad - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Atendidos por el SEM

Dos heridos graves, uno de ellos crítico, por una intoxicación de monóxido de carbono en un barco en el Port de Barcelona

La intoxicación deja un total de 19 afectados, algunos de los cuales son leves y otros han resultado ilesos

Una foto de archivo del Port de Barcelona.

Una foto de archivo del Port de Barcelona. / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Un incidente con monóxido de carbono en el depósito de un barco en el Puerto de Barcelona ha dejado una veintena de heridos, según ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Una de las personas intoxicadas ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Clínic. Otra, en estado grave, ha sido trasladada al Hospital Moisès Broggi.

Además, otros cuatro heridos leves han sido dados de alta en el propio puerto y otras nueve personas han resultado ileso. Un total de 12 ambulancias del SEM han sido activadas.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  2. La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
  3. Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
  4. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  5. Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
  6. Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona
  7. El moañés afectado por el desplome de un talud de la Autovía sigue con la casa sepultada
  8. La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez

Vigo viaja hoy a los 90 y los 2000 con tres conciertos gratis junto al mar: Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc

Vigo viaja hoy a los 90 y los 2000 con tres conciertos gratis junto al mar: Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc

Detenido en Pontevedra por agredir a su expareja en su casa y perseguirla después por la calle

Detenido en Pontevedra por agredir a su expareja en su casa y perseguirla después por la calle

¿De verdad necesitamos este Ministerio de Vivienda?

¿De verdad necesitamos este Ministerio de Vivienda?

Cómo preparar el limonero en septiembre para que siga dando limones durante el otoño

Cómo preparar el limonero en septiembre para que siga dando limones durante el otoño

El Sergas presume de premios al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés

El Sergas presume de premios al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad
Tracking Pixel Contents