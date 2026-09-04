Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaNovedad en la avenida de MadridReal Sociedad - CeltaSOS orquestas de GaliciaAtunero 'Txori Urdin'Foro Faro Educa
instagramlinkedin

Cádiz

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Cádiz

El cadáver de un hombre ha sido hallado este viernes en el interior de un contenedor de basuras en Jerez de la Frontera (Cádiz), han indicado a EFE fuentes policiales.

Operarios del servicio municipal de recogida de basuras alertaron del hallazgo sobre las 8:30 horas al manipular un contenedor en la calle de Sevilla, junto a una parada de autobuses.

Noticias relacionadas

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  2. La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
  3. Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
  4. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  5. Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
  6. Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona
  7. El moañés afectado por el desplome de un talud de la Autovía sigue con la casa sepultada
  8. La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez

El Sergas presume de premios al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés

El Sergas presume de premios al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Vigo viaja hoy a los 90 y los 2000 con tres conciertos gratis junto al mar: Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc

Vigo viaja hoy a los 90 y los 2000 con tres conciertos gratis junto al mar: Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Nueva Zelanda prepara una operación masiva en tres islas para eliminar especies invasoras y recuperar al kākāpō

Nueva Zelanda prepara una operación masiva en tres islas para eliminar especies invasoras y recuperar al kākāpō

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta
Tracking Pixel Contents