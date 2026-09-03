Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaNovedad en la avenida de MadridReal Sociedad - CeltaSOS orquestas de GaliciaAtunero 'Txori Urdin'Foro Faro Educa
instagramlinkedin

Investigación

Herido de gravedad un hombre tras ser disparado en la localidad vizcaína de Barakaldo

Una persona ha sido detenida por los hechos en la localidad de Amurrio (Álava), según han confirmado fuentes municipales

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

BILBAO

Un hombre ha resultado herido, al parecer, de gravedad tras ser disparado desde un vehículo en la localidad vizcaína de Barakaldo. Una persona ha sido detenida posteriormente por estos hechos en Amurrio, según han confirmado fuentes municipales.

El suceso se ha registrado a última hora de la tarde de este jueves en la zona de Lasesarre, donde se ha producido un tiroteo desde un vehículo que ha alcanzado "gravemente" a un varón. Tras los disparos, el coche se ha dado a la fuga.

Noticias relacionadas

La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada a un centro hospitalario. Por lo que respecta al presunto autor de los disparos, según han explicado las mismas fuentes, ha sido detenido posteriormente en la localidad alavesa de Amurrio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  2. El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
  3. Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
  4. El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
  5. Ritz-Carlton Yacht sigue sin carburar: la última dueña del astillero vigués Barreras duplica pérdidas hasta junio
  6. La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez
  7. Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar
  8. Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona

Herido de gravedad un hombre tras ser disparado en la localidad vizcaína de Barakaldo

Herido de gravedad un hombre tras ser disparado en la localidad vizcaína de Barakaldo

Los ceutíes vuelven a manifestarse, esta vez por los emplazamientos para los migrantes que está preparando el Gobierno

Los ceutíes vuelven a manifestarse, esta vez por los emplazamientos para los migrantes que está preparando el Gobierno

La marina de Meira amplía su foso para barcos de acuicultura

La marina de Meira amplía su foso para barcos de acuicultura

La Real Sociedad-Celta, en imágenes

La Real Sociedad-Celta, en imágenes

La vuelta a O Gatañal ya tiene fecha: sábado 19 de septiembre a las 17.30 horas

La vuelta a O Gatañal ya tiene fecha: sábado 19 de septiembre a las 17.30 horas

Soledad Puértolas culmina su adopción vilanovesa con su primer discurso en gallego

Bueu pagará a Fecimo este mes los bonos atrasados del Corpus

Bueu pagará a Fecimo este mes los bonos atrasados del Corpus

Maruxa Mallo ya está en marcha: así arranca el nuevo polo creativo de Pontevedra

Tracking Pixel Contents