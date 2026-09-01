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Cinco personas trasladadas por un incendio en una residencia de mayores en Monforte de Lemos

Una de las personas evacuadas sufrió quemaduras y otras cuatro fueron evacuadas por inhalación de humo

Centro de atención de Emerxencias 112.

Centro de atención de Emerxencias 112. / XOAN ALVAREZ

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Pablo Varela

Susto en una residencia de mayores de Monforte de Lemos (Lugo). Cinco personas han tenido que ser trasladadas tras un incendio en una habitación de la institución del municipio lucense.

Según informa 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 08.00 horas de este martes cuando un trabajador de una residencia ubicada en la calle Morín, alertó de que salía humo de una de las habitaciones de la primera planta. Además, indicó que sacaron a los ocupantes de la estancia y necesitaban asistencia sanitaria.

Los bomberos atajaron rápidamente las llamas y procedieron a ventilar las instalaciones. Las cinco personas afectadas fueron trasladadas al Hospital de Monforte, una de ellas sufrió quemaduras y otras cuatro fueron evacuadas por inhalación de humo.

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Todos los residentes tuvieron que ser evacuados mientras se realizaron las tareas de extinción y ventilación. En el operativo también participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional y Local.

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