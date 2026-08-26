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Muere una persona tras caer por un terraplén con su coche en Sarria

El accidente se produjo sobre las 03.30 horas en la LU-546

El otro ocupante pudo salir del vehículo por su propio pie

Foto de archivo de una ambulancia en Galicia

Foto de archivo de una ambulancia en Galicia / E.P.

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R. V.

Una persona ha perdido la vida tras sufrir una salida de vía y caer por un terraplén con su vehículo en el municipio lucense de Sarria.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 03.30 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que un coche con dos ocupantes se había salido de la vía en el kilómetro 19 de la LU-546.

Además, en su comunicación detalló que uno de los implicados pudo salir del vehículo, mientras que el otro se encontraba inconsciente.

La central de emergencias solicitó la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Sarria y de la Guardia Civil de Tráfico.

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Una vez en el punto, los bomberos hicieron uso del material de excarcelación para liberar al implicado, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La otra persona que viajaba en el vehículo fue atendida por el persona sanitario.

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