Hérmedes de Cerrato
Muere una cazadora que recibió un disparo accidental en Palencia
La víctima resultó mortalmente herida tras recibir un disparo en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114
EP
Muere la cazadora de unos 55 años que había resultado herida tras recibir un disparo accidental en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114, dentro del término municipal Hérmedes de Cerrato (Palencia), según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno.
La Subdelegación ha explicado que se ha confirmado la muerte de la mujer tras la confirmación de su muerte por parte del Instituto Anatómico Forense (perteneciente al Ministerio de Justicia).
Los hechos han tenido lugar sobre las 10.28 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado (HEMS) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).
La herida, que no había perdido el conocimiento en ningún momento, fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
- Hallan el cadáver de un hombre junto a una nave industrial en Vigo
- Sardá y Lecquio reúnen de nuevo a Crónicas Marcianas
- La Guardia Civil de Pontevedra ayuda a esclarecer una estafa basada en falsas ofertas de trabajo y tareas remuneradas
- Salen a la venta por casi treinta millones una decena de edificios residenciales en el centro de Vigo
- Un vehículo se precipita por un terraplén de 2,5 metros en un barrio de Cangas tras ser golpeado por otro coche
- El hospital Álvaro Cunqueiro hace dobles diez habitaciones individuales por un pico de ingresos desde urgencias
- «¿Cuántas décadas más hay que esperar para que cierren la venta ilegal en Samil y abran un mercadillo regulado?»
- La semana más mortífera del año en Galicia: 779 fallecidos en solo siete días