Muere una mujer en una playa de Camariñas, en A Coruña, al no poder salir del agua
El 112 Galicia ha informado de este suceso del que tuvo constancia a las 17:30 horas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Una mujer ha muerto este jueves en la playa de Lago, en Camariñas (A Coruña), al no poder salir del agua.
El 112 Galicia ha informado de este suceso del que tuvo constancia a las 17:30 horas cuando un particular pidió ayuda porque, según su relato, había una mujer con dificultades para salir del agua y a la que, tras rescatarla, estaban intentando reanimar.
A pesar de que el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia derivó al punto de inmediato el helicóptero medicalizado con base en Santiago, nada pudieron hacer por salvarle la vida.
El 112 Galicia también avisó a la Guardia Civil, personal de Salvamento Marítimo, Servicio de Gardacostas de Galicia y a los efectivos de Protección Civil de Camariñas.
- Los comuneros que plantan agua en el monte
- Hasta 15.000 euros para que los jóvenes compren o construyan su casa en el rural gallego: requisitos y cómo pedir la ayuda
- Negarse a soplar sale muy caro: multa de 2.700 euros y 2,5 años sin poder conducir a una mujer de Bueu que eludió completar la prueba de alcoholemia
- Buscan a un vecino de Vigo desaparecido desde el domingo: «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive»
- Bomberos forestales de Galicia denuncian la precariedad del avituallamiento en incendios
- Caballero: «El pastiche de la cafetería tiene el tiempo contado; queremos dejar la muralla de O Castro completamente al descubierto»
- Evacúan en helicóptero desde la isla de Ons a un menor de 8 años natural de Bilbao
- Esprint final para el examen teórico de coche