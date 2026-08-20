Muere una mujer en una playa de Camariñas, en A Coruña, al no poder salir del agua

Una mujer ha muerto este jueves en la playa de Lago, en Camariñas (A Coruña), al no poder salir del agua.

El 112 Galicia ha informado de este suceso del que tuvo constancia a las 17:30 horas cuando un particular pidió ayuda porque, según su relato, había una mujer con dificultades para salir del agua y a la que, tras rescatarla, estaban intentando reanimar.

A pesar de que el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia derivó al punto de inmediato el helicóptero medicalizado con base en Santiago, nada pudieron hacer por salvarle la vida.

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El 112 Galicia también avisó a la Guardia Civil, personal de Salvamento Marítimo, Servicio de Gardacostas de Galicia y a los efectivos de Protección Civil de Camariñas.