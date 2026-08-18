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Carchuna

Un hombre, enviado a prisión tras confesar haber causado la muerte de un varón en Granada

La víctima fue hallada en el exterior de un cortijo sin signos de vida, con manchas de sangre en el cuerpo y en posición de cúbito supino

Vehículo de la Policía Nacional.

Vehículo de la Policía Nacional. / EP

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EP

GRANADA

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril (Granada), en funciones de guardia, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre detenido como presunto autor de la muerte de otro varón ocurrida este pasado domingo en la localidad de Carchuna y que había confesado los hechos a la Policía Nacional.

De la orden del ingreso en prisión han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que detallan que, inicialmente, el detenido está siendo investigado por un presunto delito de homicidio.

La causa la investigará la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril.

Sucesión de hechos

En cuanto al suceso propiamente dicho, la Policía Nacional ha informado de que en torno a la una de la madrugada del domingo agentes fueron requeridos a un cortijo ubicado en Carchuna donde presuntamente había tenido lugar un homicidio.

Al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con el requirente, quien dijo tener alquilado el cortijo a diversas personas, de las cuales una de ellas le había confesado que minutos antes había matado a uno de los convivientes, marchándose a continuación del lugar.

Los agentes comprobaron que en el exterior de la finca se encontraba la víctima sin signos de vida, con manchas de sangre en el cuerpo y en posición de cúbito supino.

A los pocos minutos llegan donde se encontraba el cadáver los servicios médicos, activándose el protocolo y personándose posteriormente indicativos de policía judicial, policía científica, forense, servicios funerarios, el juez y el fiscal.

Ya cerca de las cinco de la mañana fue detenido un hombre que confesó ser el autor de los hechos. Se trataba de un varón de 52 años y nacionalidad marroquí, el cual confesó que había tenido una discusión con la víctima (de la misma nacionalidad y aproximadamente 50 años) y que, finalmente, lo había matado, mostrando a los agentes un cuchillo que presuntamente habría sido el arma blanca utilizada en el homicidio.

El detenido portaba también consigo una mochila en cuyo interior los agentes encontraron una bolsa con aproximadamente 30 gramos de marihuana.

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La Policía añade que sobre las seis de la mañana de aquel día se procedió al levantamiento del cadáver y su traslado por parte de los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Granada.

Fuente: El Periódico

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