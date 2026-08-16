Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Absentismo laboralConciertos CastrelosOperaciones centenariosFacenda, contra los impagosHistorias para el veranoEstilo Coyote
instagramlinkedin

Viana

Dos heridos tras estrellarse una avioneta en Navarra

Un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado

El otro ha sido trasladado a otro centro sanitario en Navarra

Una avioneta.

Una avioneta. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pamplona

Dos personas han resultado heridas y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, según ha indicado a EFE la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja.

Ha añadido que el otro varón herido ha sido trasladado a Navarra.

Noticias relacionadas

En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bañeras de mármol y piezas de la balaustrada de hace un siglo entre los restos del derribo del antiguo balneario do Outeiro: la Xunta pide a la Policía Autonómica que acuda al inmueble
  2. Fallece con cinco días de diferencia el matrimonio centenario de Nigrán tras 78 años de casados
  3. La Policía Local de Vigo rescata a una joven arrastrada por la corriente unos 50 metros en la desembocadura del Lagares
  4. Murió tras un error de diagnóstico en las Urgencias del hospital de Ourense después de un accidente en una ambulancia
  5. Así afecta la presencia de E. coli en las playas de Vigo: esto es lo que pasa si te bañas
  6. Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
  7. El PP pide responsabilidades al gobierno local por los vertidos en las playas y el «caos en el balizamiento»
  8. Qué supermercados, tiendas y centros comerciales abren en Vigo este 15 de agosto: todos los horarios

Los comuneros de San Vicente de O Grove promocionan sus vacas cachenas

Los comuneros de San Vicente de O Grove promocionan sus vacas cachenas

Estabilizado el incendio en Moaña junto a la Autovía do Morrazo, en cuya extinción participan dos avionetas, un helicóptero y numerosos medios terrestres

Estabilizado el incendio en Moaña junto a la Autovía do Morrazo, en cuya extinción participan dos avionetas, un helicóptero y numerosos medios terrestres

Licitada una nueva fase de restauración de la Iglesia Vieja de Marín

Licitada una nueva fase de restauración de la Iglesia Vieja de Marín

Vecinos de Ons paralizan los primeros desembarcos del día en protesta por no poder celebrar su fiesta

Vecinos de Ons paralizan los primeros desembarcos del día en protesta por no poder celebrar su fiesta

La comunidad científica avala la teoría de los pescadores sobre la llegada de arroaces al Ulla persiguiendo a la anguila

La comunidad científica avala la teoría de los pescadores sobre la llegada de arroaces al Ulla persiguiendo a la anguila

GALERÍA | Un incendio junto al Corredor do Morrazo en Meira obliga a movilizar medios aéreos

GALERÍA | Un incendio junto al Corredor do Morrazo en Meira obliga a movilizar medios aéreos

El ultralujo soviético del «Seven Seas Navigator» cierra la semana grande del puerto de Vigo

El ultralujo soviético del «Seven Seas Navigator» cierra la semana grande del puerto de Vigo

La viguesa Ester Navarrete logra el bronce europeo en el maratón por equipos

La viguesa Ester Navarrete logra el bronce europeo en el maratón por equipos
Tracking Pixel Contents