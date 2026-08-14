Santa Lucía de Gordón
Dos detenidos tras la muerte a tiros de un hombre en una reyerta en una vivienda de León
No han trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso ni sobre la identidad de la víctima
EFE
La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como supuestos autores del homicidio por arma de fuego de un hombre de 44 años en la localidad de Santa Lucía de Gordón (León), ocurrido en la noche de este jueves durante una reyerta en el interior de una vivienda.
Una llamada a la Comandancia de la Guardia Civil de León alertó, sobre las 21:30, de que se habían escuchado varios disparos por arma de fuego que procedían del domicilio de la víctima, ubicado en la calle Reino de León de Santa Lucía, localidad perteneciente al municipio de La Pola de Gordón, con 360 vecinos.
La Guardia Civil desplegó varias patrullas, que localizaron en la vivienda el cuerpo sin vida del hombre, con heridas de arma de fuego, y se estableció un amplio dispositivo policial de búsqueda que permitió la localización de los supuestos autores, en las inmediaciones del lugar.
Los detenidos son un hombre de 33 años y una mujer de 49, vecinos de la zona, ha informado la Subdelegación del Gobierno de León.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de León se ha hecho cargo de las investigaciones y de la instrucción de las correspondientes diligencias para esclarecer todas las circunstancias del suceso bajo la dirección de la autoridad judicial competente.
Fuente: El Periódico
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