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El 112 gestionó 600 incidencias el día del eclipse, la mayoría por atascos y aparcamientos saturados

Se registraron retenciones en diferentes vías, principalmente en la AP-9 y en la A-54, así como en algunas carreteras secundarias

San Martiño, el mirador de A Fraga y el Monte Faro entre los puntos elegidos por los moañeses para ver el eclipse.

San Martiño, el mirador de A Fraga y el Monte Faro entre los puntos elegidos por los moañeses para ver el eclipse. / Fran G. Sas

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R. V.

El 112 Galicia gestionó este miércoles, desde las 12.00 horas hasta las 23.00 horas, 600 incidencias y más de 1.800 llamadas, sin que ninguna tuviese relación con el eclipse.

Según ha informado la central de emergencias, la jornada transcurrió con carácter general sin incidencias relevantes en los distintos puntos de observación, a pesar de las concentraciones de personas y vehículos, especialmente en zonas costeras, playas o miradores y puntos elevados de las provincias de A Coruña y Pontevedra, además en algunos puntos de Lugo y Ourense.

Así, las principales afecciones estuvieron relacionadas con la saturación de los aparcamientos y de los accesos.

En cuanto a la movilidad, se registró tráfico intenso y retenciones puntuales en diferentes vías, principalmente en la AP-9 y en la A-54, así como en algunas carreteras secundarias.

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En el ámbito sanitario, se registraron 19 consultas. En total, ocho personas precisaron ser trasladadas a un hospital.

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