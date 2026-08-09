Un testigo del crimen de Barriomar (Murcia): "Lo apalearon con una barra y, tras matarlo, huyeron siete en un coche"

Jesús C. M., el autor confeso del crimen de Barriomar (Murcia), un hombre que se encuentra en prisión provisional junto a su hermano, Pedro C. M., y su padre, Pedro C. M., tiene antecedentes por violencia de género, por malos tratos físicos, por lesiones, por amenazas y por robo con violencia e intimidación.

Así consta en su ficha policial, a la que ha tenido acceso este diario y a la que suma homicidio doloso: el de T. T., alias ‘El Alemán’, cuyo cuerpo fue encontrado, cosido a puñaladas y salvajemente apaleado, bajo el puente de la autovía.

"Hemos llamado a la familia"

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional recabaron, además de las declaraciones de las ocho personas de la misma familia que fueron arrestadas horas después del crimen, el relato de testigos de los hechos. Uno de ellos fue un vecino, al que le pilló en la zona todo el meollo: lo primero que escuchó, apuntan fuentes cercanas al caso, fue a una persona (no sabe quién) chillar: "Hemos llamado a la familia".

La Policía trabaja en el lugar del descubrimiento del cuerpo bajo el puente en Barriomar. / L. O.

Apenas cinco minutos después, prosigue el relato del testigo, vio cómo un coche pequeño, de color negro, llegaba al lugar, a gran velocidad. "Sé que era de gasolina, por el ruido del motor", comentó. De ese automóvil en cuestión se apearon "cuatro o cinco personas", las cuales, detalló el testigo, portaban "barras y palos". Esto se contradice con lo que la familia defendió en sus manifestaciones al asegurar que emplearon las armas que portaba el propio T. T. para arremeter contra él.

El vecino explicó a la Policía que los sujetos que habían bajado del vehículo arremetieron contra la víctima al grito de "me cago en tus muertos", para, acto seguido, comenzar con la salvaje paliza. "Sentí miedo y me metí en mi coche", apuntó el testigo, que observó, desde el interior del turismo, cómo ‘El Alemán’ se iba "tambaleando", hasta que se desplomó en el suelo, sin sentido.

Al verlo caer "se montaron siete en el coche oscuro"en el que habían llegado "cuatro o cinco" y "huyeron a toda prisa hacia la Carretera del Palmar", prosiguió el declarante, que aseguró a los investigadores que trató de grabar el vehículo con su móvil, sin éxito.

"Una pelea con un loco"

Los policías localizaron el vehículo negro y pequeño en cuestión, que resultó ser un Polo que estaba "oculto en una zona oscura de la Travesía del Palmar", tal y como indican fuentes cercanas al caso. En ese momento, al volante iba uno de los parientes que acabaron en el calabozo: José C. M.

Sangre aún fresca sobre el asfalto, horas después del levantamiento del cadáver en Barriomar. / Juan Carlos Caval

José acabó reconociendo ante los miembros de los Cuerpos de Seguridad que se había movilizado a Barriomar porque sus familiares, en concreto su padre y su hermano, le habían llamado para pedirle ayuda porque estaban teniendo "una pelea con un loco", en referencia a ‘El Alemán’. Una de las mujeres arrestadas, por otro lado, manifestó a la Policía que había visto cómo la esposa de Jesús le había hecho entrega al mismo del cuchillo.

Por otro lado, los agentes de la Policía Nacional que se movilizaron al lugar del crimen sorprendieron a uno de los presuntos implicados (un hombre que fue detenido y que se halla ahora en libertad con cargos) en la puerta de su casa, en la travesía de Los Urrutias, en compañía de su progenitor y con un macuto que les resultó sospechoso, por lo que le pidieron al padre que lo abriese.

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El padre (que no fue arrestado en ningún momento) así lo hizo y los investigadores descubrieron que en su interior había documentos y fotos del fallecido. En los papeles se aprecia su filiación: T. T., nacido en julio del año 1988.

Fuente: La Opinión de Murcia