Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Microplásticos desde MorrazoControl Viajeros de ItaliaConcierto Abraham MateoÉrguete vs OubiñaEclipse total de SolO MarisquiñoGalería Histórica
instagramlinkedin

Incendio

Un incendio en un restaurante de Gran Vía provoca cortes de tráfico en el centro de Madrid

El fuego se originó en la cocina de un local del número 55 y se propagó por el conducto de ventilación, generando una gran cantidad de humo

Así trabajan los bomberos en el restaurante de Gran Vía afectado por un incendio

Así trabajan los bomberos en el restaurante de Gran Vía afectado por un incendio / Emergencias Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Un incendio declarado en la cocina de un restaurante de Gran Vía, ubicado en el número 55, ha provocado este sábado cortes en la circulación durante la mañana en el centro de Madrid, según han trasladado desde Emergencias de Madrid.

Los Bomberos de Madrid ya han extinguido el fuego y están trabajado en la ventilación del edificio están trabajando en las labores de extinción y de momento no se han registrado heridos, según han publicado en la red social X, pero se ha trasladado de forma preventiva un dispositivo de Samur-Protección Civil.

El fuego se ha producido en la cocina del restaurante que ha subido por el tubo de ventilación provocando mucho humo, han trasladado a EFE desde Emergencia Madrid.

Los bomberos están comprobando el estado de los edificios colindantes.

Noticias relacionadas

Para facilitar las labores de extinción, Agentes de Movilidad del Ayuntamiento han mantenido cortada la Gran Vía desde Plaza España a San Bernardo en ambos sentidos.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo
  2. La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
  3. Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
  4. Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
  5. La catalana Conservas Dani se hace con la planta mejillonera de raíces gallegas que quebró en Chile
  6. ¿Cómo se verá el eclipse de sol al 99% en Vigo?: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima»
  7. Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany
  8. Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer

Pontevedra inicia su semana grande con un pregón que reivindica la convivencia y la identidad local

Pontevedra inicia su semana grande con un pregón que reivindica la convivencia y la identidad local

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña

Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Portugal, la plaza monumental que se desmanteló y esparció por Vigo

Portugal, la plaza monumental que se desmanteló y esparció por Vigo

Moaña reabre la playa de O Cocho tras limpiar un vertido desconocido

Moaña reabre la playa de O Cocho tras limpiar un vertido desconocido

Nueva Pescanova luce barco nuevo: el «Novanam Three» ya tiene matrícula y bandera namibias

Nueva Pescanova luce barco nuevo: el «Novanam Three» ya tiene matrícula y bandera namibias

Los platos también compiten: los mejores DJs de España y Portugal se enfrentan en O Marisquiño

Los platos también compiten: los mejores DJs de España y Portugal se enfrentan en O Marisquiño
Tracking Pixel Contents