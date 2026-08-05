Incidentes
Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial de Gran Canaria
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso del incidente que ha provocado un fallecido y dos heridos graves en Telde
Un incidente registrado este miércoles en la zona de los tanques de combustible del polígono industrial de Salinetas, en Telde, ha dejado un fallecido y dos heridos graves, según el balance provisional difundido por el Ayuntamiento de Telde. En el lugar continúa desplegado un amplio dispositivo de emergencias.
El suceso se produjo alrededor de las 12.10 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso y activó los recursos necesarios para intervenir en la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local de Telde, Policía Nacional, Protección Civil y varias unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continúan trabajando en el lugar.
El Ayuntamiento de Telde ha informado, a través del canal oficial del alcalde, de que el balance provisional es de una persona fallecida y dos heridos graves, aunque la intervención permanece en curso y no se han facilitado, por el momento, más detalles sobre las circunstancias del incidente.
Las autoridades han solicitado a la ciudadanía que evite desplazarse hasta la zona para no dificultar el trabajo de los servicios de emergencia y que siga únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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