Detenido por homicidio tras un atropello intencionado en Bertamiráns
La víctima, un hombre de unos 30 años, fue trasladada en estado muy grave al CHUS, donde falleció horas después
La Guardia Civil detuvo este miércoles por la tarde al presunto autor de un atropello intencionado ocurrido durante la madrugada en Bertamiráns, en Ames. El arrestado está investigado por un delito de homicidio doloso.
Los hechos se produjeron en torno a la una de la madrugada. El 112 recibió el aviso de un atropello con fuga en el que resultó herido de extrema gravedad un hombre de unos 30 años.
La víctima fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde falleció horas después como consecuencia de las heridas sufridas.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada del 061, además de personal del PAC de Bertamiráns, agentes de la Policía Local de Ames y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y logró detener durante la tarde al supuesto responsable de los hechos. Según confirmó el instituto armado, el atropello fue premeditado y el conductor abandonó el lugar tras arrollar a la víctima.
La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias y el móvil del suceso.
Fuente: El Correo Gallego
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