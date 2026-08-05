Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carles PérezBase Wizz Air SantiagoUrgencias CunqueiroCamión con narcolanchaRelevo Canto da AreaGuillermo MonroyDescenso Marisquiño
instagramlinkedin

Peligroso

Una agente muerta y al menos un herido por un tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Asturias

Gran movilización de agentes hacia la zona del suceso

Agentes de la Policía Local, en el perímetro del cuartel de Llanes tras el tiroteo.

Agentes de la Policía Local, en el perímetro del cuartel de Llanes tras el tiroteo. / R. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. T. / R. D.

Alarma en Llanes (localidad asturiana) tras registrarse disparos de arma de fuego en la zona de cuartel de la Guardia Civil. Las primeras informaciones apuntan a que, a resultas del grave suceso, hay una agente fallecida y, al menos, una persona herida grave.

Una ambulancia y un vehículo de la Guardia Civil, junto al cuartel de Llanes tras registrarse el tiroteo.

Una ambulancia y un vehículo de la Guardia Civil, junto al cuartel de Llanes tras registrarse el tiroteo. / R. D.

Según ha podido saber este diario, el suceso podría estar vinculado a un posible caso de violencia de género en el seno de una pareja de agentes de la Guardia Civil, que ha acabado en tragedia con lo acontecido hoy al mediodía en el cuartel de Llanes.

Noticias relacionadas

Hacia el lugar se están movilizando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agresión salvaje con palos de tres personas a un vecino de Aldán por una presunta deuda de 30 euros
  2. Sacarse el carné de conducir en un verano ya no es posible en Vigo: se necesitan dos años
  3. Las urgencias del Cunqueiro rozan un nuevo récord histórico con más de 620 pacientes atendidos en un día
  4. Se busca cocinero para la cafetería del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: esto es lo que pagan
  5. El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»
  6. El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda
  7. A la cola en Castrelos por Viva Suecia: cientos de personas hacen fila bajo paraguas
  8. Un muerto y un conductor fugado tras una colisión frontal en Vilagarcía

La Diputación reacciona y destinará 200.000 euros por cada nuevo destino en Peinador

La Diputación reacciona y destinará 200.000 euros por cada nuevo destino en Peinador

Galaxia reúne a máis de 25.000 persoas arredor das súas actividades no primeiro semestre de 2026

Galaxia reúne a máis de 25.000 persoas arredor das súas actividades no primeiro semestre de 2026

«Meleira»: talleres, degustaciones y actividades infantiles para promover la miel de Galicia

«Meleira»: talleres, degustaciones y actividades infantiles para promover la miel de Galicia

O BNG propón un plan para impulsar o galego no comercio local de Vigo e crear unha Oficina de Dereitos Lingüísticos

O BNG propón un plan para impulsar o galego no comercio local de Vigo e crear unha Oficina de Dereitos Lingüísticos

La comarca de Vigo concentra la mitad de los proyectos de renovables financiados por el Gobierno en la provincia

La comarca de Vigo concentra la mitad de los proyectos de renovables financiados por el Gobierno en la provincia

Caballero asegura que Vigo está «en el mejor momento económico de su historia» y pide que aumenten los salarios

Caballero asegura que Vigo está «en el mejor momento económico de su historia» y pide que aumenten los salarios

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

Daniel Luque llega a Pontevedra tras un verano de máxima regularidad y grandes triunfos

Daniel Luque llega a Pontevedra tras un verano de máxima regularidad y grandes triunfos
Tracking Pixel Contents