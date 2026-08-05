Peligroso
Una agente muerta y al menos un herido por un tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Asturias
Gran movilización de agentes hacia la zona del suceso
P. T. / R. D.
Alarma en Llanes (localidad asturiana) tras registrarse disparos de arma de fuego en la zona de cuartel de la Guardia Civil. Las primeras informaciones apuntan a que, a resultas del grave suceso, hay una agente fallecida y, al menos, una persona herida grave.
Según ha podido saber este diario, el suceso podría estar vinculado a un posible caso de violencia de género en el seno de una pareja de agentes de la Guardia Civil, que ha acabado en tragedia con lo acontecido hoy al mediodía en el cuartel de Llanes.
Hacia el lugar se están movilizando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: La Nueva España
- Agresión salvaje con palos de tres personas a un vecino de Aldán por una presunta deuda de 30 euros
- Sacarse el carné de conducir en un verano ya no es posible en Vigo: se necesitan dos años
- Las urgencias del Cunqueiro rozan un nuevo récord histórico con más de 620 pacientes atendidos en un día
- Se busca cocinero para la cafetería del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: esto es lo que pagan
- El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»
- El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda
- A la cola en Castrelos por Viva Suecia: cientos de personas hacen fila bajo paraguas
- Un muerto y un conductor fugado tras una colisión frontal en Vilagarcía