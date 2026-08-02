Un patinete eléctrico apunta a ser la causa de un incendio en un piso de A Coruña: dos personas con pronóstico reservado
Las llamas alcanzaron la fachada del edificio de ocho plantas y obligaron a desalojar sus 24 viviendas
Adrián Lede
Un incendio registrado a las 2.00 horas de este domingo en un edificio de la calle Nicomedes-Pastor Díaz, en A Coruña, dejó 14 personas atendidas, nueve de ellas trasladadas al hospital. Dos permanecen ingresadas en la Unidad de Quemados del Chuac con pronóstico reservado, mientras que otras cinco recibieron asistencia en el lugar y pudieron quedarse en sus domicilios.
El fuego se originó en una habitación de una vivienda del primer piso, donde había un patinete eléctrico y otros enseres. El vehículo es la causa probable del incendio, aunque esta circunstancia deberá confirmarse. Cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso, las llamas ya salían por una ventana y terminaron afectando a la fachada del inmueble, de ocho alturas.
Los equipos de intervención desalojaron las 24 viviendas del edificio mientras los bomberos extinguían las llamas y comprobaban sus condiciones de habitabilidad. Dos habitaciones quedaron calcinadas y el humo se extendió por el inmueble. En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de A Coruña y las policías Local y Nacional.
El Concello habilitó el Fórum Metropolitano como punto de asistencia para las personas afectadas, que recibieron la visita de la alcaldesa, Inés Rey. El dispositivo contó también con presencia de representantes municipales. Alrededor de las 6.00 horas, los vecinos desalojados pudieron regresar a sus viviendas.
Fuente: La Opinión A Coruña
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