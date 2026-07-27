Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ríos gallegosAtunsaValoración dependenciaPremios magos viguesesTercera equipación CeltaHallan el cadáver de la viguesa desaparecida
instagramlinkedin

Investigación

Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante

El agresor detenido por la Policía Nacional por tentativa de homicidio actuó por celos y una hija del hombre acuchillado, de 18 años, también sufrió lesiones

Vehículos policiales en la Comisaría Provincial de Alicante.

Vehículos policiales en la Comisaría Provincial de Alicante. / DELGADO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. Cerrada

Una disputa ocasionada presuntamente por celos casi acaba en tragedia. La Policía Nacional detuvo en la madrugada de este pasado domingo en Alicante a un ciudadano marroquí de 54 años por intentar agredir a su expareja y apuñalar en el cuello a hombre que estaba con ella y salió en su defensa. En la agresión también sufrió lesiones de arma blanca en un hombro una joven de 18 años hija del hombre apuñalado en el cuello, un varón español de 55 años.

El presunto agresor fue detenido por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y los investigadores del Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial continuaban este lunes realizando las diligencias antes de poner al arrestado a disposición judicial en Alicante como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio .

Llamada al 091

Los hechos sucedieron poco antes de las 00:30 horas de este pasado domingo. La sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada de emergencia alertando de que habían apuñalado a una persona en el cuello en la calle Deportista Ramón Mendizábal de Alicante.

De inmediato se desplazaron agentes del GAC de la Brigada de Seguridad Ciudadana y al llegar al lugar se encontraron a la víctima sangrando y a varias personas que tenían retenido en el suelo al autor del apuñalamiento tras lograr desarmarlo antes de que siguiera acuchillando a la víctima. Al lugar de la agresión también acudieron efectivos de la Policía Local.

Según los datos recabados por la Policía Nacional, el detenido por un delito de tentativa de homicidio habría actuado por celos. En un primer momento, sobre las 21 horas del sábado, habría intentado agredir con las manos a su exmujer en un bar y como salió en su defensa un hombre que estaba con ella se marchó. Sin embargo, regresó armado horas más tarde con dos cuchillos y apuñaló en el cuello a la víctima en la calle, además de herir a una hija que trató de auxiliar a su padre.

Los servicios sanitarios se personaron en el lugar para atender a las personas heridas, especialmente al hombre de 55 años que presentaba un estado más grave por la cuchillada en el cuello.

Noticias relacionadas

Los dos cuchillos usados en la agresión fueron intervenidos y trasladados a dependencias policiales para ser analizados por la Policía Científica. Uno de los cuchillos tenía una hoja de 17 centímetros y el otro 12, según fuentes cercanas a la investigación.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
  2. La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
  3. Cecilia, la viguesa que pudo ser y no fue: 50 años de la muerte de la joven cantautora en accidente de tráfico tras actuar en Vigo
  4. «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
  5. El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
  6. El consumo de agua en Cangas apunta a una población que superaría las 90.000 personas en pleno verano
  7. Fallece un septuagenario en la playa de O Preguntoiro (Vilagarcía)
  8. Cambados persigue la venta de cordeles en la Festa do Albariño y mueve casetas para un paso más fluido

La muerte de una niña en un ensayo de edición genética en China sigue envuelta en misterio

La muerte de una niña en un ensayo de edición genética en China sigue envuelta en misterio

Stellantis reorganiza la dirección de siete de sus marcas en España y Portugal

Stellantis reorganiza la dirección de siete de sus marcas en España y Portugal

Dos conciertos al día y hasta las diez de la noche: el plan de los chiringuitos de Vigo

Dos conciertos al día y hasta las diez de la noche: el plan de los chiringuitos de Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula el intento del Concello de Valga de cobrar el IBI a Audasa por la AP-9

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula el intento del Concello de Valga de cobrar el IBI a Audasa por la AP-9

Un tótem abre el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe, que movilizará 5,5 millones

Un tótem abre el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe, que movilizará 5,5 millones

O Grove recibe una ayuda para auxiliares de Policía Local

O Grove recibe una ayuda para auxiliares de Policía Local

La empresa municipal de vivienda de Vigo nace sin votos en contra, pero con críticas de la oposición: «Es la forma de actuar en una cuestión tan importante»

La empresa municipal de vivienda de Vigo nace sin votos en contra, pero con críticas de la oposición: «Es la forma de actuar en una cuestión tan importante»

Zona Franca prepara un Vigo Global Summit para 1.200 personas y quiere volver a atraer a un premio Nobel

Zona Franca prepara un Vigo Global Summit para 1.200 personas y quiere volver a atraer a un premio Nobel
Tracking Pixel Contents