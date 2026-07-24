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Solicitan decomisar el coche de un conductor gallego multirreincidente: fue sorprendido 13 veces al volante sin carné

Se trata de un vecino de 48 años que carece de permiso de conducir desde 2014 por la pérdida total de sus puntos

Arrojó un resultado positivo en cocaína, opiáceos y cannabis

Vehículo inmovilzado por la Guardia Civil.

Vehículo inmovilzado por la Guardia Civil. / LOC

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RAC

La Guardia Civil investiga por decimotercera ocasión a un vecino de Mugardos de 48 años. En esta ocasión, está investigado por un delito contra la seguridad vial tras ser interceptado al volante sin permiso de conducción y bajo los efectos de la cocaína, opiáceos y cannabis, según el resultado arrojado en el primer control realizado que tendrá que ser confirmado con análisis en un laboratorio.

La Guardia Civil de Tráfico le dio el alto en Ferrol cuando circulaba por la carretera DP-3605 y comprobaron que su carné de conducir no estaba vigente desde 2014 por la pérdida total de puntos. Durante las pruebas de detección de alcohol y drogas a las que fue sometido, el conductor arrojó un resultado positivo en cocaína, opiáceos y cannabis, pendiente de confirmación.

Se trata de un individuo multirreincidente que cuenta con trece investigaciones por conducir un vehículo sin permiso, según indica la Guardia Civil que enmarca la actuación en la última campaña especial de vigilancia y control de velocidad de la DGT.

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Debido a su reiterada conducta delictiva y el riesgo que supone para la seguridad vial, los agentes inmovilizaron su vehículo y solicitaron a la autoridad judicial el decomiso de su turismo con el objetivo de evitar que siga utilizándolo para delinquir y poner en riesgo al resto de usuarios de la vía.

Fuente: La Opinión A Coruña

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