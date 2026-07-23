Suceso en el mar
Unas orcas hunden un velero con dos tripulantes cerca de Estaca de Bares
Ambas personas fueron rescatadas por un barco que navegaba por la zona
Un velero se ha hundido este jueves a 1,3 millas de Estaca de Bares, en Mañón (A Coruña), tras sufrir una vía de agua tras chocar con unas orcas presentes en la zona, según ha informado Salvamento Marítimo.
El barco, bautizado como Idem, tenía a bordo a dos tripulantes, que fueron recogidos por una embarcación motora que navegaba por la zona y, más tarde, fueron trasladados, en buen estado, al cercano puerto de Cariño (A Coruña) por la Salvamar Shaula, que fue movilizada por el Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra (A Coruña).
El departamento público ha concretado que el helicóptero Helimer 401 inició una inspección del entorno para comprobar si el impacto de la unidad contra los cetáceos provocó algún tipo de contaminación.
Por su parte, la Axencia Galega de Emerxencias ha precisado que el 112 Galicia conoció el incidente poco después de las cinco de la tarde y que los propios ocupantes del velero alertaron de la presencia de las orcas cerca del barco, que estaba «sin timón y, por lo tanto, sin capacidad de maniobra».
Fuente: La Opinión A Coruña
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
- La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
- ¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente
- Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
- Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
- Sin deudas y con casa: la sentencia que libera a un matrimonio del área de Vigo de 1,6 millones
- Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»