Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Yolanda Díaz OITPescanova abandona cría pulpoBebé Mundial VigoSuplemento pareja alquiler VigoCambios Deslinde en la CostaSin fumar en Cíes y OnsInditex vuelos AlvedroWhisky gallego
instagramlinkedin

Investigación

Detenida una pareja tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

Dos viandantes encontraron a la menor junto a un vehículo

Los arrestados llevaban más de 13.000 euros en efectivo y ocho teléfonos móviles

Coche de la Policía Local de Alicante.

Coche de la Policía Local de Alicante. / Jose Navarro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. A. Giménez

Alicante

La Policía Local de Alicante ha detenido a un hombre de 28 años y una mujer de 30 por un presunto delito de abandono de una menor de poco más de dos años y medio, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La intervención se produjo el pasado martes al mediodía en un aparcamiento situado en el centro de Alicante. Dos viandantes alertaron a los agentes después de encontrar a la niña sola junto a un turismo y en unas condiciones higiénicas manifiestamente insalubres.

A su llegada, los policías comprobaron que la menor, nacida en octubre de 2023, presentaba un visible estado de abandono. Llevaba los pañales manchados y, aparentemente, sin cambiar desde hacía tiempo, además de desprender un fuerte olor.

Los apellidos de la niña no coinciden con los del hombre y la mujer detenidos, un extremo que forma parte de la investigación abierta para aclarar la relación existente entre los arrestados y la menor.

Trasladada al Hogar Provincial

Los sanitarios de una ambulancia reconocieron inicialmente a la niña, que fue trasladada posteriormente al servicio de Pediatría del Hospital General Universitario Doctor Balmis para ser sometida a una exploración médica.

Después de la evaluación hospitalaria, la menor fue conducida al Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, donde ha quedado provisionalmente bajo custodia.

La pareja se encontraba reclinada en los asientos delanteros del vehículo estacionado cerca de la niña y presentaba un estado somnoliento, según las fuentes consultadas por EFE. Ambos tardaron en recuperarse y tenían en su poder varios envases de medicamentos que únicamente se dispensan con prescripción médica.

Dinero en efectivo y ocho teléfonos móviles

Durante el registro posterior del automóvil, los agentes localizaron 25 billetes de 200 euros y cinco billetes de 500, que sumaban un total de 7.500 euros.

También intervinieron 5.760 francos suizos, equivalentes a unos 6.200 euros, y ocho teléfonos móviles. Parte del dinero se encontraba en un fajo oculto en la entrepierna de la mujer, junto a uno de los terminales.

Los dos detenidos son de nacionalidad argelina. Tras la intervención policial, fueron trasladados a un punto de atención sanitaria y, una vez recuperados, quedaron arrestados por un supuesto delito de abandono de menor.

El concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero, ha felicitado a los agentes de la Policía Local por una actuación que, según ha señalado, “ha evitado lo que podría haber sido una desgracia irreparable”.

Noticias relacionadas

Calero también ha calificado de “abominable” lo que “algunas personas pueden llegar a hacer contra niños indefensos”. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se encontraba la niña y determinar la relación de los detenidos con la menor.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
  2. La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
  3. La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
  4. ¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente
  5. Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
  6. Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
  7. Sin deudas y con casa: la sentencia que libera a un matrimonio del área de Vigo de 1,6 millones
  8. Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»

Medio Rural amplía el plazo para avanzar en la reestructuración parcelaria de Valga

Medio Rural amplía el plazo para avanzar en la reestructuración parcelaria de Valga

Leve terremoto de magnitud 2,7 en Ourense en una madrugada con tres temblores en la provincia

Leve terremoto de magnitud 2,7 en Ourense en una madrugada con tres temblores en la provincia

Crucero británico Arvia en el Puerto de Vigo

Psiquiatría del Cunqueiro valida la eficacia del litio frente al COVID

Psiquiatría del Cunqueiro valida la eficacia del litio frente al COVID

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Grupo Coren factura un récord de 1.500 millones y lanza un plan de inversiones de 150 millones para nuevos proyectos industriales, incluida una planta de elaborados en Ribadavia

Grupo Coren factura un récord de 1.500 millones y lanza un plan de inversiones de 150 millones para nuevos proyectos industriales, incluida una planta de elaborados en Ribadavia

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

La ciencia revela qué sienten realmente los perros cuando se quedan solos en casa: “Ni todos sufren ni todos aprovechan para dormir”

Tracking Pixel Contents