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En Palmanyola

Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga en Mallorca

Agentes de policía acordonaron la zona para evitar que el perro pudiera escapar y atacar a más personas

Un 'pitbull', en una imagen de archivo

Un 'pitbull', en una imagen de archivo / GETTY IMAGES

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Lorenzo Marina

Palma

Una mujer sufrió graves lesiones la mañana del lunes al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga cuando lo llevaba a una clínica veterinaria de Palmanyola, en Mallorca. Cuando lo sacaba de la jaula y le iba a colocar el bozal, el perro se abalanzó sobre ella. A continuación le propinó mordiscos en ambos brazos, que le causó la rotura del cúbito y el radio. También le causó graves lesiones en un pecho. Agentes de la Policía Local de Bunyola acudieron a controlar al animal hasta que personal de Naturaparc se hizo cargo de él. La víctima fue trasladada a Son Espases, donde tuvo que ser intervenida de urgencia.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.40 horas del lunes cuando una mujer se disponía a llevar el pitbull ciego de una amiga a una clínica veterinaria. Cuando le iba a colocar el bozal, el can se abalanzó sobre ella y la comenzó a morder. Las dentelladas le causaron la fractura de ambos brazos y lesiones en el pecho.

Tras avisar desde la clínica a los servicios de emergencia, agentes de la Policía Local de Bunyola se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Los policías acordonaron la zona para evitar que el perro pudiera escapar y atacar a más personas. Las asistencias sanitarias, por su parte, atendieron a la víctima, que presentaba numerosas heridas graves y muy sangrantes. Una vez estabilizada, fue traslada al hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Reconstrucción de un pecho

Por su parte, los policías, contuvieron al can hasta la llegada del personal del Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad) de Naturaparc. Estos se hicieron cargo del perro y lo trasladaron a las instalaciones de Santa Eugenia hasta decidir qué medidas se debían adoptar con este perro. En primera instancia se le puso en cuarentena, de acuerdo con el protocolo establecido para estos casos.

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Mientras, los cirujanosque atendieron a la víctima del ataque del pitbull se encargaron de tratar las fracturas de cúbito y radio de ambos brazos que había sufrido la víctima. También le realizaron la reconstrucción de un pecho después de que resultara muy dañado por los mordiscos del can.

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Fuente: Diario de Mallorca

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