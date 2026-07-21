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Los Mossos lo investigan

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

La víctima, que ha sido trasladado herida a un hospital de la capital catalana, ha fallecido en el centro hospitalario

Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra. / Europa Press

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EP

BARCELONA

Un hombre ha muerto tras ser apuñalado en el paseo marítimo de la Barceloneta (Barcelona) este martes sobre las 3.25 horas después de ser detenido por supuestamente quebrantar una orden de alejamiento contra una mujer, que se encontraba en el lugar de los hechos, han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Según ha avanzado 'TV3', el hombre, que ha sido trasladado herido a un hospital de la capital catalana, ha fallecido en el centro hospitalario.

Varias patrullas del cuerpo se han desplazado al lugar de los hechos avisadas por una discusión y, al llegar, han localizado a un hombre herido por arma blanca y que ha quedado detenido por el presunto quebrantamiento de condena.

Hasta el lugar también se desplazaron dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atendido a la persona herida y la han trasladado a un centro hospitalario.

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La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos.

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