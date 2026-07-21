En Almoradí
Investigan como presunta violencia de género la muerte de una mujer en Alicante
El supuesto autor, de 61 años, y expareja de la fallecida ha sido detenido por la Guardia Civil
D. Pamies / P. Cerrada / Loreto Mármol
Un hombre de 61 años ha sido detenido este martes por la Guardia Civil por matar presuntamente a su mujer de 56 años en Almoradí (Alicante). El arrestado tiene antecedentes de denuncias por violencia de género, según ha podido confirmar Información de fuentes cercanas a la investigación. El aviso a los servicios de emergencia se recibió con una descripción por una muerte accidental por lo que los investigadores siguen recabando datos.
Por su parte, la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha publicado en X que investiga el asesinato por presunta violencia de género en Alicante, sin concretar más datos.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha informado de que el detenido estaba en el sistema Viogén por una denuncia y arrestado en 2008, pero en 2009 se desactivó por falta de medidas judiciales. No consta que desde ese año volviera al sistema de violencia de género.
El hombre detenido es de El Mudamiento, una pequeña pedanía de Orihuela.
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Fuente: Información
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