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Muere un adolescente en Salamanca en las celebraciones del Mundial

Otras tres personas han resultado gravemente heridas cuando cedió parte de la estructura de una fuente

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / EP

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EP

Madrid

Un adolescente de trece años ha fallecido en Ciudad Rodrigo, en Castilla y León, y otras tres personas han resultado gravemente heridas cuando participaban en las celebraciones de la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol.

Encontrándose en el interior de la fuente del Árbol Gordo junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado español, parte de la estructura cedió ante la aglomeración, precipitándose una piedra sobre la víctima. Ante lo sucedido, varios agentes de la Policía Local mirobrigense han intentado asistir al menor, retirando los restos del derrumbe para poder liberarlo, según han informado a Europa Press fuentes del propio cuerpo. Con todo, finalmente ha fallecido a causa de sus heridas.

Asimismo, otras tres personas que se encontraban en el lugar de los hechos han resultado gravemente heridas.

Al calor de lo sucedido, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha expresado su dolor y condolencias por el fallecimiento en un comunicado difundido en redes en la que ha subrayado que "toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor". "Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense", ha lamentado la autoridad municipal, que también ha expresado su deseo de una "pronta recuperación" de las demás personas afectadas por el suceso.

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Ante estas circunstancias y "en señal de duelo por la pérdida, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 a 22 de julio, inclusive ambos días", ha señalado el consistorio.

Fuente: El Periódico

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