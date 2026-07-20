Herido un conductor de grúa tras ser atropellado mientras realizaba un servicio en la AP-9 a la altura de Ordes
El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 13.50 horas
Herida una persona tras ser atropellada mientras realizaba un servicio de asistencia en la AP-9. El accidente ocurrió en el kilómetro 36 de la autopista, a su paso por Vilamaior, en el concello de Ordes.
El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 13.50 horas, después de que un particular alertara de que el conductor de una grúa había sido atropellado por otro vehículo mientras realizaba un servicio de asistencia.
Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se activó de inmediato un operativo en el que participó el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado en base a Santiago para trasladar la persona herida al Hospital Clínico Universitario de Santiago.
Asimismo, desde el 112 Galicia se informó de la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los Bomberos de Ordes.
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