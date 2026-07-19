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Detenido un hombre en Mallorca por dar éxtasis a un menor y realizarle tocamientos

El individuo, de unos 40 años, había salido de fiesta con un amigo de 17, y le ofreció la droga antes de tratar de tener sexo con él

Agentes de la Policía Nacional, en la Playa de Palma.

Agentes de la Policía Nacional, en la Playa de Palma. / CNP

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Xavier Peris

Palma

Un hombre de unos 40 años fue detenido por la Policía Nacional en la madrugada del pasado jueves en Palma, después de que presuntamente suministrara éxtasis a un chico de 17 años para luego realizarle tocamientos sexuales. El individuo fue también denunciado por conducir por la autopista bajo los efectos del alcohol y la droga.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron sobre las doce y media de la madrugada del pasado jueves. Una patrulla que se dirigía desde s'Arenal hacia Palma detectó en la autopista, a la altura del aeropuerto, una furgoneta que circulaba de forma errática. Cuando los agentes le indiciaron que se detuviera, el conductor trató de darse a la fuga, pero fue interceptado.

Al acercarse al conductor, los policías detectaron en él claros síntomas de que podría estar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Al ser sometido a las pruebas de detección, dio positivo en alcohol, cocaína y éxtasis. Además el vehículo no estaba asegurado, por lo que fue denunciado.

En la furgoneta viajaba también un joven, que resultó ser un menor de edad de diecisiete años. Este chico comentó a los agentes que eran amigos, y que esa noche el hombre le había propuesto ir a un bar de la Playa de Palma a ver un partido del Mundial de fútbol. Una vez allí, le proporcionó bebidas alcohólicas y le propuso tomar un éxtasis. El adulto le aseguró que la droga no tenía ningún efecto negativo, por lo que aceptó.

Posteriormente, según el relato del chico, le había realizado tocamientos, pero le apartó la mano y le recordó que solo eran amigos. Entonces decidieron regresar a sus casas, y fue entonces cuando fueron interceptados por la Policía.

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El hombre quedó detenido por un delito contra la salud pública, por darle droga al menor, y por una presunta agresión sexual. Su furgoneta fue trasladada al depósito municipal.

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Fuente: Diario de Mallorca

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