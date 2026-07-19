Amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un joven que fue arrastrado por la corriente en Caminha mientras se bañaba en el Miño
Colaboran en la búsqueda Gardacostas de Galicia con el Helicóptero PESCA1, la Armada (Comandancia Naval Miño) y la Policía Marítima Portuguesa
Un joven portugués de 23 años ha desaparecido esta tarde en el río Miño a la altura de Caminha (Portugal) mientras se bañaba con otros dos amigos.
El suceso se produjo alrededor de las 14.40 horas según informan medios del país vecino. Sobre esa hora, los tres jóvenes se encontraban en el río cuando uno de ellos fue arrastrado por la corriente. Cuando sus amigos se dieron cuenta, se pusieron en contacto con los servicios de emergencia.
Las labores de búsqueda se están llevando a cabo tanto en las orillas como en el cauce. Colaboran en el rastreo de la zona Gardacostas de Galicia con el Helicóptero PESCA1, la Armada (Comandancia Naval Miño), Policía Marítima Portuguesa y otros servicios de emergencia lusos.
La zona donde se produjo el suceso pertenece al tramo internacional del río Miño, en la playa de Seixas perteneciente al citado municipio portugués. Según apuntan las autoridades portuguesas, en este espacio las corrientes ganan fuerza y se vuelven peligrosas para los bañistas.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño
- Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a María Pereira
- La Panificadora de Vigo creará jurisprudencia nacional
- Depredadores terrestres en alta mar: «Capturábamos incontables tiburones. Hasta el punto de destruir el ecosistema»
- Las manchas naranjas en el mar por microalgas invaden playas de Aldán y O Hío
- Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
- Solo se fabrican un máximo 5 al año totalmente a mano y en Ourense: Así es el reloj gallego más exclusivo desde hace un siglo