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Amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un joven que fue arrastrado por la corriente en Caminha mientras se bañaba en el Miño

Colaboran en la búsqueda Gardacostas de Galicia con el Helicóptero PESCA1, la Armada (Comandancia Naval Miño) y la Policía Marítima Portuguesa

Helicóptero «Pesca1» de Gardacostas de Galicia en una imagen de archivo.

Helicóptero «Pesca1» de Gardacostas de Galicia en una imagen de archivo. / Marta G. Brea

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Pablo Varela

Un joven portugués de 23 años ha desaparecido esta tarde en el río Miño a la altura de Caminha (Portugal) mientras se bañaba con otros dos amigos.

El suceso se produjo alrededor de las 14.40 horas según informan medios del país vecino. Sobre esa hora, los tres jóvenes se encontraban en el río cuando uno de ellos fue arrastrado por la corriente. Cuando sus amigos se dieron cuenta, se pusieron en contacto con los servicios de emergencia.

Las labores de búsqueda se están llevando a cabo tanto en las orillas como en el cauce. Colaboran en el rastreo de la zona Gardacostas de Galicia con el Helicóptero PESCA1, la Armada (Comandancia Naval Miño), Policía Marítima Portuguesa y otros servicios de emergencia lusos.

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La zona donde se produjo el suceso pertenece al tramo internacional del río Miño, en la playa de Seixas perteneciente al citado municipio portugués. Según apuntan las autoridades portuguesas, en este espacio las corrientes ganan fuerza y se vuelven peligrosas para los bañistas.

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